ФОТО: 55-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии

Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной фотосессии бразильской версии модного журнала Vogue.

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55-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. На некоторых кадрах она запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья с декоративными элементами итальянской люксовой марки Versace, в туфлях на каблуках и с темной фатой на голове. На других — в облегающем черном боди, а также кожаном корсете и брюках того же бренда.

Для обложки был выбран черно-белый портрет Кроуфорд в пиджаке и с ожерельем в виде массивной цепи. Автором фотосессии выступил дуэт фотографов Luigi and Iango.

"Синди Кроуфорд — это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной", — комментирует съемку фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.







