Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин собирается в шестой раз жениться. Его избранницей стала женщина по имени Ольга, совместный снимок с которой артист опубликовал в социальных сетях.

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Под фотографией 57-летний Разин рассказал, что Ольга родом с Украины, и они встречаются уже два года. "Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью", — сообщил Разин, добавив, что планирует еще дважды стать отцом. Он также уточнил, что его бывшие жены не против его свадьбы.

От предыдущих отношений у Разина было двое сыновей, но младший - Александр - в 16 лет умер от сердечного приступа. Старшему сыну Илье 35 лет, он живет в Санкт-Петербурге.

В последнее время Андрей Разин все больше становится известен как автор скандальных высказываний о коллегах и участник конфликтов. Например, он обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в краже его произведений, а певицу Наталью Штурм в причастности к отравлению погибшего Евгения Осина.