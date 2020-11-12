Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин собирается в шестой раз жениться. Его избранницей стала женщина по имени Ольга, совместный снимок с которой артист опубликовал в социальных сетях.
Под фотографией 57-летний Разин рассказал, что Ольга родом с Украины, и они встречаются уже два года. "Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью", — сообщил Разин, добавив, что планирует еще дважды стать отцом. Он также уточнил, что его бывшие жены не против его свадьбы.
От предыдущих отношений у Разина было двое сыновей, но младший - Александр - в 16 лет умер от сердечного приступа. Старшему сыну Илье 35 лет, он живет в Санкт-Петербурге.
В последнее время Андрей Разин все больше становится известен как автор скандальных высказываний о коллегах и участник конфликтов. Например, он обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в краже его произведений, а певицу Наталью Штурм в причастности к отравлению погибшего Евгения Осина.
View this post on Instagram
Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска, Украина. Ее зовут Ольга. Она - прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующим году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет и он живёт в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат. Ольга - из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся. Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы. Маританна создала очень хорошую семью. У неё в браке также появились дети и я за неё безумно рад. Я со своими бывшими жёнами очень дружу. Пользуясь случаем, приглашаю всех на концерты группы "Ласковый май" в рамках свадебного тура, который пройдёт по городам России летом следующего года.😍💐👍