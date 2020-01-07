ФОТО: 61-летняя Мадонна наслаждается романом с 25-летним возлюбленным
Foto: Vida Press

Поп-дива Мадонна больше не скрывает отношения с новым возлюбленным — 25-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Пара отправилась на совместный отдых. Мадонна сама публикует фотографии в социальных сетях.

Близкие к паре говорят, что отношения между 61-летней певицей и молодым человеком завязались около года назад, поэтому нельзя исключать скорой свадьбы.

Возлюбленные после Рождества отправились на совместный отдых. Мадонна сама публикует снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым танцором.

Напомним, Мадонна дважды официально была замужем.

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#davidbanda @ahla_malik

A post shared by Madonna (@madonna) on Jan 3, 2020 at 7:28pm PST

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rus.DELFI.lv

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