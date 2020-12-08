Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку.

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На опубликованных в Instagram снимках исполнительница запечатлена в маске на кушетке в голливудской тату-студии. «Впервые сделала тату... #семья», — подписала певица публикацию.

Тату представляет из себя небольшую надпись «LRDMSE» — инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

Мадонна родила дочь Лурдес от бывшего мужа Карлоса Леона, сына Рокко от Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены певицей в разное время.