Американская певица Мадонна показала обнаженные фотографии в Instagram.

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На новых снимках 62-летняя знаменитость предстала топлесс, украсив себя ожерельями и цепочками из драгоценных металлов. Грудь была прикрыта распущенными волосами. "Почему я должна все объяснять", — подписала публикацию поп-звезда.

Отдельные подписчики певицы обратили внимание, что среди украшений на шее певицы есть кулон с названием ее альбома Madame X. На данный момент фотографии набрали более 800 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев, а поклонники осыпали певицу комплиментами на разных языках. "Самая красивая женщина на земле", "Просто идеальна", "Слова здесь бессильны", — восхитились фанаты.

В январе текущего года стало известно, что Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом и своими детьми. Отмечалось, что за три недели артистка и ее спутники побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией COVID-19.