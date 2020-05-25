ФОТО: 62-летняя Шэрон Стоун самоизолировалась в бикини у бассейна

Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун проводит время в самоизоляции со своими близкими - мамой и тремя приемными сыновьями.
Судя по снимкам в социальных сетях, свободное время актриса проводит у бассейна. Вместе с ней и ее любимые питомцы - французские бульдоги Джо и Бандит. Одному из них она даже сделала gtlbr.h, опубликовав видео с процедурой в Instagram.
Нельзя не отметить, что и в своем возрасте Стоун сохраняет отличную физическую форму. При этом она одна из немногих звезд своего поколения, кто не использует фильтры и фоторедактор для улучшения снимков. При этом Шэрон нередко публикует кадры, где у нее совершенно нет макияжа.