ФОТО: 62-летняя Шэрон Стоун самоизолировалась в бикини у бассейна
Foto: AFP/Scanpix

Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун проводит время в самоизоляции со своими близкими - мамой и тремя приемными сыновьями.

Судя по снимкам в социальных сетях, свободное время актриса проводит у бассейна. Вместе с ней и ее любимые питомцы - французские бульдоги Джо и Бандит. Одному из них она даже сделала gtlbr.h, опубликовав видео с процедурой в Instagram.

Нельзя не отметить, что и в своем возрасте Стоун сохраняет отличную физическую форму. При этом она одна из немногих звезд своего поколения, кто не использует фильтры и фоторедактор для улучшения снимков. При этом Шэрон нередко публикует кадры, где у нее совершенно нет макияжа.

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A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 23, 2020 at 7:24pm PDT

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A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 23, 2020 at 5:42pm PDT

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A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 22, 2020 at 5:47pm PDT

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DELFI Showtime

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