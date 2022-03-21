ФОТО: 85-летний Берлускони устроил символическую свадьбу с 32-летней подругой

Бывший премьер министр Италии Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашина сыграли символическую свадьбу.

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Официально брак не зарегистрирован, что не помешало Берлускони организовать пышную церемонию, которую сам он назвал "праздником любви".

В остальном все напоминало настоящую свадьбу - белое платье невесты, цветы и трехъярусный торт. На торжество были приглашены несколько десятков гостей, которых угощали деликатесами от ресторана с тремя звездами Michelin.

Ранее в феврале итальянские СМИ сообщили о том, что Берлускони и Фашина поженились. В ответ политик распространил официальное опровержение. "Отношения любви и уважения, связывающие меня с госпожой Мартой Фашиной, настолько глубоки и прочны, что нет никакой необходимости оформлять их посредством брака", - говорилось в сообщении.

Известно, что против официального брака выступают пятеро детей Берлускони, которые опасаются, что в случае его смерти Марта Фашина может унаследовать все его состояние, которое оценивается в 7,2 миллиарда долларов США.

Марта Фашина работала в журналистике, в том числе в принадлежащей Берлускони газете Il Giornale. Сейчас она является депутатом парламента от партии Берлускони "Вперед, Италия".