ФОТО: Агата Муцениеце отдыхает с детьми в латвийской деревне

Бывшая рижанка Агата Муцениеце, ставшая известной в России актрисой, на время вернулась на родину, чтобы отдохнуть вместе с детьми на природе.

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Деревенский отдых Агата предпочла теплым Мальдивам и Крыму, где проводила отпуск ранее. Судя по фотографиям, Муцениеце живет где-то неподалеку от поселка Тауркалне - на одном из снимков можно увидеть старую табличку железнодорожной станции Тауркалне. "Место силы", - подписала публикацию Агата. В одном из комментариев ее коллега Никита Тарасов ("Кухня", "Колл-центр"), который также родился в Риге, вспомнил латышский язык. "Ak, Dievs! Ak, prieks!" - написал актер.