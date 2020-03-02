ФОТО: Актер Данила Козловский впервые стал отцом
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, режиссер и актриса Ольга Зуева стали родителями.

Об этом Зуева сообщила в Instagram. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", — подписала она первое фото с новорожденной дочерью.

Отношения пары начались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребенок для обоих стал первым.

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Данила Козловский
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