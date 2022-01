ФОТО: Актера Дэвида Суше, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари

В Виндзорском замке прошло торжественное посвящение в рыцари британского актера Дэвида Суше, который широко известен по роли самого каноничного Эркюля Пуаро из экранизации детективов Агаты Кристи. Церемонию провел принц Уильям.

В конце 2020 года стало известно о присуждении ему этого почетного звания. Титул рыцаря-бакалавра за заслуги в области драматургии и благотворительности был присужден ему в честь дня рождения королевы.

Дэвид Суше в своем Twitter опубликовал короткое обращение к поклонникам, где поблагодарил их за добрые комментарии.

I am overwhelmed by the most generous comments over my Knighthood from so many followers. My heartfelt thanks you all. 😊😊