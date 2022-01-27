ФОТО: Актера Дэвида Суше, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари
Foto: Kadrs no filmas

В Виндзорском замке прошло торжественное посвящение в рыцари британского актера Дэвида Суше, который широко известен по роли самого каноничного Эркюля Пуаро из экранизации детективов Агаты Кристи. Церемонию провел принц Уильям.

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В конце 2020 года стало известно о присуждении ему этого почетного звания. Титул рыцаря-бакалавра за заслуги в области драматургии и благотворительности был присужден ему в честь дня рождения королевы.

Дэвид Суше в своем Twitter опубликовал короткое обращение к поклонникам, где поблагодарил их за добрые комментарии.

Дэвид Суше родился 2 мая 1946 года в Лондоне, в семье врача и театральной актрисы. Его родственники по линии отца происходили из города Кретингена Ковенской губернии Российской империи и попали в Британию в конце XIX века через Южную Африку.

Дедушка артиста, Исидор Сушедович, по происхождению был литовским евреем, но живя в Южной Африке, сменил свою фамилию на Суше. Прадед актера по линии матери, фотограф Арнольд Ярше, родился в еврейской семье в Динабурге(сейчас — Даугавпилс, Латвия), а прабабушка Амели Ярше - в городе Гродно. В Лондон семья приехала из Парижа в конце XIX века.

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