Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова нечасто мелькают на страницах таблоидов, но недавно в заголовки СМИ попал их сын Василий. Пользователи соцсетей, увидев молодого человека, восхищаются статью Василия и удивляются его внешности, ведь он не похож на родителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В соцсетях 21-летнего Василия Рыбина уже назвали русской версией Аквамена и "нашим Джейсоном Момоа".

О молодом человеке известно, что он учится на театрального режиссера, играет в группе, подрабатывает в качестве модели и очень любит спорт.

В комментариях многие, кто впервые увидел сына музыкальной пары, не смогли удержаться от шуток: "Это все благодаря морю пива", "Он из страны Лимонии". При этом большинство уверены, что парень вырос таким красавцем, благодаря генам по материнской линии.

кажется, мы успешно импортозаменили Момоа. — недомармеладова (@Nedomarmeladova) June 25, 2020

все благодаря морю пива — Дашучено (@sikorochka) June 25, 2020

Рыбин родил аквамена?! — Лерфекто (@coz_i_luv_u) June 25, 2020

На мать похож. А она определенно с Тарзаном согрешила — doppelgänger (@Otec_Afanasiy) June 25, 2020

Потому что он родом не из России, а из Лимонии — Аутист Викторович (@_atomsforpease) June 25, 2020