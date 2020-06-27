Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова нечасто мелькают на страницах таблоидов, но недавно в заголовки СМИ попал их сын Василий. Пользователи соцсетей, увидев молодого человека, восхищаются статью Василия и удивляются его внешности, ведь он не похож на родителей.
В соцсетях 21-летнего Василия Рыбина уже назвали русской версией Аквамена и "нашим Джейсоном Момоа".
О молодом человеке известно, что он учится на театрального режиссера, играет в группе, подрабатывает в качестве модели и очень любит спорт.
В комментариях многие, кто впервые увидел сына музыкальной пары, не смогли удержаться от шуток: "Это все благодаря морю пива", "Он из страны Лимонии". При этом большинство уверены, что парень вырос таким красавцем, благодаря генам по материнской линии.
это как, я спрашиваю pic.twitter.com/3Y6jKaG8uE— цветочек (@svetachalova) June 25, 2020
кажется, мы успешно импортозаменили Момоа.— недомармеладова (@Nedomarmeladova) June 25, 2020
все благодаря морю пива— Дашучено (@sikorochka) June 25, 2020
Рыбин родил аквамена?!— Лерфекто (@coz_i_luv_u) June 25, 2020
На мать похож. А она определенно с Тарзаном согрешила— doppelgänger (@Otec_Afanasiy) June 25, 2020
Потому что он родом не из России, а из Лимонии— Аутист Викторович (@_atomsforpease) June 25, 2020
Сенчуковские гены наваляли рыбинским🤣— Mickeypiter (@Mickeypiter) June 25, 2020