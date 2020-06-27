instagram.com/basil_r_official
Foto: instagram.com/basil_r_official

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова нечасто мелькают на страницах таблоидов, но недавно в заголовки СМИ попал их сын Василий. Пользователи соцсетей, увидев молодого человека, восхищаются статью Василия и удивляются его внешности, ведь он не похож на родителей.

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В соцсетях 21-летнего Василия Рыбина уже назвали русской версией Аквамена и "нашим Джейсоном Момоа".

О молодом человеке известно, что он учится на театрального режиссера, играет в группе, подрабатывает в качестве модели и очень любит спорт.

В комментариях многие, кто впервые увидел сына музыкальной пары, не смогли удержаться от шуток: "Это все благодаря морю пива", "Он из страны Лимонии". При этом большинство уверены, что парень вырос таким красавцем, благодаря генам по материнской линии.

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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Jul 9, 2018 at 9:39am PDT
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Mar 5, 2018 at 6:12am PST
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Jan 29, 2018 at 12:57am PST
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Aug 29, 2018 at 8:01am PDT
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Aug 31, 2018 at 7:41am PDT
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Sep 9, 2018 at 3:36am PDT
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A post shared by Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) on Feb 3, 2019 at 5:33am PST
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