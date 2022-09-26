ФОТО: Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Foto: AFP/Scanpix/LETA

22 сентября американский актер Алек Болдуин стал отцом восьмого ребенка. Об этом в соцсетях рассказала его жена Хилария Болдуин.

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У пары родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена. Хилария Болдуин сообщила, что она и новорожденная девочка находятся дома: "Мы обе счастливы и здоровы. Братья и сестры проводят с ней целый день".

Для супругов это седьмой общий ребенок, в семье Алека и Хиларии Болдуин, женатых с 2012 года, растут также дочь Кармен (8 лет), сыновья Рафаэль (7), Леонардо (5), Ромео (4), Эдуардо (1,5) и годовалая дочь Лючия. Самой старшей дочери актера от первого брака уже 26 лет.

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