ФОТО: Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Популярный российский шоумен Александр Ревва женился уже в четвертый раз, причем, на одной и той же женщине — своей законной супруге Анжелике, которая подарила ему двоих дочерей. На этот раз свадебная церемония прошла на Мальдивах, куда звездная семья отправилась на отдых вместе с друзьями.

Как сообщают российские СМИ, супруги не сообщали о торжестве. Гостей на свадьбе не было. Жениха и невесту сопровождали только их самые близкие люди — дочки Алиса и Амели. Все были одеты в белые наряды. К импровизированному алтарю Анжелику вела 6-летняя Амели, а Александра сопровождала 12-летняя Алиса.

После торжества Анжелика Ревва выложила несколько пляжно-свадебных фото. "Я стала твоей женой... уже в четвертый раз", — написала невеста в обращении к мужу в Instagram.

Ревва познакомился со своей будущей женой в 2004 году в ночном клубе. Уже тогда он был популярен благодаря своим выступлениям за команду КВН "Утомленные солнцем", но Анжелика не обратила на него внимания. Позже Александр признался, что именно это его и привлекло в девушке. Своими настойчивыми и долгими ухаживаниями юморист доказал, что относится к девушке очень серьезно.

На тот момент Ревва уже жил в Москве, а его возлюбленная — в Краснодаре. Молодые люди долго время переписывались. В 2007 году они официально поженились и с тех пор сыграли еще три свадьбы, включая нынешнюю. "Молодожены" признались, что романтические церемонии стали своеобразной семейной традицией.

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Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться... ❤️ #семьяРА #свадьбааааа

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Jan 9, 2020 at 11:56pm PST

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Я стала твоей женой... уже в четвёртый раз 👰🏻🤵🏻

A post shared by A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) on Jan 10, 2020 at 12:10am PST

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