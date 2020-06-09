ФОТО: Алена Остапенко отметила 23-летие с возлюбленным
Foto: Privātais arhīvs

8 июня одна из лучших теннисисток Латвии Алена Остапенко отметила 23-й день рождения.

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Кадрами празднования она поделилась в социальных сетях. "Спасибо всем. кто сделал мой день рождения особенным, - подписала она фотографии. - Это было удивительное время".

На одном из снимков Алена позирует около праздничного торта вместе со своим возлюбленным - футболистом Артуром Карашаускасом, с которым встречается около года.

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A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko) on Jun 9, 2020 at 1:54am PDT


Про то, что возлюбленный Алены - Карашаускас, спортивное сообщество судачило давно. В марте пара подтвердила слухи, опубликовав совместные фото в соцсетях.

Алена Остапенко родилась 8 июня 1997 года. Три года назад в июне 2017 года она выиграла свой первый турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции. Сегодня она занимает 44-е место в рейтинге WTA.

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