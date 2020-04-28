ФОТО: Алена Остапенко подтвердила отношения с футболистом Карашаускасом

Латвийская теннисистка Алена Остапенко опубликовала в соцсетях совместный снимок с футболистом сборной Латвии Артуром Карашаускасом.

Слухи о романе пары ходят уже с лета прошлого года. Например, их видели вместе в Юрмале на турнире Baltic Open, однако на пресс-конференции Остапенко воздержалась от комментариев, заявив, что это ее личное дело. Также Карашаускас был замечен на Уимблдоне, где участвовала Алена, а девушку видели на играх латвийской сборной и клуба Riga FC. На концерте группы Prāta Vētras в Лиепае их также видели вместе.

И вот на днях спортсменка опубликовала в соцсетях совместный снимок, сопроводив его эмоджи в виде сердечка.