ФОТО: Алена Остапенко подтвердила отношения с футболистом Карашаускасом
Foto: Privātais arhīvs

Латвийская теннисистка Алена Остапенко опубликовала в соцсетях совместный снимок с футболистом сборной Латвии Артуром Карашаускасом.

Слухи о романе пары ходят уже с лета прошлого года. Например, их видели вместе в Юрмале на турнире Baltic Open, однако на пресс-конференции Остапенко воздержалась от комментариев, заявив, что это ее личное дело. Также Карашаускас был замечен на Уимблдоне, где участвовала Алена, а девушку видели на играх латвийской сборной и клуба Riga FC. На концерте группы Prāta Vētras в Лиепае их также видели вместе.

И вот на днях спортсменка опубликовала в соцсетях совместный снимок, сопроводив его эмоджи в виде сердечка.

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A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko) on Apr 27, 2020 at 11:39am PDT

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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