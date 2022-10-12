ФОТО: Алла Пугачева пришла на концерт Земфиры
Foto: facebook.com/renatalitvinova

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Тель-Авиве, который прошел 11 октября.

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После концерта певицы встретились, о чем в соцсетях сообщила подруга Земфиры - режиссер и актриса Рената Литвинова. Она опубликовала совместный снимок, лаконично подписав его: "Две звезды. После концерта".

Напомним, в конце августа стало известно, что Алла Пугачева покинула Россию "без обратного билета". А несколько дней назад она подтвердила, что находится в Израиле.

9 октября Земфира начала тур концертом в Лимассоле, где выступила с антивоенной речью: "Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".

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