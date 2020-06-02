ФОТО: Алсу впервые показала маленького сына
Foto: F64

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Звезда впервые решилась показать младшего из детей — сына Рафаэля.

На фото дочки певицы Микелла и Сафина сидят лицом к камере, мальчик повернут к снимающему спиной. "Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото!" — подписала Алсу снимок, приуроченный ко Дню защиты детей.

Алсу родила троих детей в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Фанаты часто спрашивали ее, когда она покажет младшего ребенка — его портреты не появлялись в соцсетях звезды, хотя фото старших сестер Рафаэля она публикует регулярно.

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Gazeta.ru

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