ФОТО: Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Звезда впервые решилась показать младшего из детей — сына Рафаэля.

На фото дочки певицы Микелла и Сафина сидят лицом к камере, мальчик повернут к снимающему спиной. "Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото!" — подписала Алсу снимок, приуроченный ко Дню защиты детей.

Алсу родила троих детей в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Фанаты часто спрашивали ее, когда она покажет младшего ребенка — его портреты не появлялись в соцсетях звезды, хотя фото старших сестер Рафаэля она публикует регулярно.