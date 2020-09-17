ФОТО: Анна Курникова показала подросшую младшую дочь

Российская теннистистка Анна Курникова нечасто радует своих поклонников подробностями личной жизни в социальных сетях. Но на днях она сделала исключение, опубликовав снимок младшей дочери Маши, которой 30 августа исполнилось 7 месяцев.
О рождении третьего ребенка в семье ушедшей из большого спорта Анны и испанского певца Энрике Иглесиаса стало известно в середине февраля, когда в социальных сетях появились снимки новрожденной девочки. Еще один снимок Маши Курникова показала в апреле. Ну а теперь подписчики увидели уже подросшую голубоглазую девочку.
"Уимблдон, вот и я!", - подписала фотографию Курникова, вероятно, намекая на то, что дочь может пойти по стопам мамы.
У пары также есть близнецы Люси и Николас, родившиеся в декабре 2017 года.
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