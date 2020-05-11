Российская поп-звезда Анна Семенович в самоизоляции развлекает своих подписчиков в социальных сетях, публикуя фотографии и видео, напоминающие о том, что и дома надо стараться сохранять форму.

Например, на одном из недавних снимков она показала поклонникам как будет выглядеть, если сильно поправится. "Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?", - подписала Семенович свой пост.

Ранее Анна показала показала подписчикам фрагмент видео для клипа, где также предстала очень пышной. "Ела, ела - вот и наела", - говорит она в ролике.