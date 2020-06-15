ФОТО: Ариана Гранде купила дом за 14 миллионов с видом на Лос-Анджелес

26-летняя американская поп-звезда Ариана Гранде приобрела роскошный особняк с семью ванными комнатами.
Как сообщает Los Angeles Times, певица сумела оформить очень выгодную сделку, так как еще два года назад, когда дом появился на рынке недвижимости, он оценивался в в 25,5 миллиона долларов. Затем цена опустилась до 17,5 миллиона, а Гранде он достался за 13,7 миллиона долларов.
В здании три этажа, при этом в каждой комнате установлены панорамные окна, откуда открываются живописные виды. Кроме того, на террасе установлен пейзажный бассейн.
Площадь особняка - более 900 квадратных метров. В нем четыре спальни, семь ванных комнат, есть фитнес-студия и массажный кабинет, большая гардеробная, бар и винный погреб.