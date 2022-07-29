ФОТО: Азербайджанская свадьба с европейским акцентом. Лучший кикбоксер Латвии Заур Джавадов женился

Латвийский кикбоксер азербайджанского происхождения, чемпион мира и Европы среди профессионалов Заур Джавадов сменил свой статус и превратился в женатого мужчину. Его избранницей стала фитнес-тренер Ноа Немцева - дочь бизнесмена Бориса Немцева, сообщил Delfi представитель спортсмена Янис Эйсакс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Брак 35-летнего Заура и 26-летней Ноа был зарегистрирован в Риге, а само торжественное событие отмечалось в ресторане Ostas skati. На свадьбу было приглашено около 60 гостей, среди которых были хоккеист Оскар Бартулис, тренер по баскетболу Николай Мазур, боец ​​ММА Даниил Весненок и другие гости.

"Я азербайджанец по происхождению, я уважаю свои корни и свои традиции, но мы решили не устраивать традиционную азербайджанскую свадьбу на 150-200 человек. Мы организовали азербайджанскую свадьбу с европейским акцентом", — рассказал Джавадов.

Для обоих молодоженов это первый брак. Выйдя замуж, жена взяла фамилию мужа. Свадебный костюм Заура был сшит на заказ в Англии. "Это персональный костюм, на котором вышиты мои имя и фамилия", — говорит кикбоксер. Платье невесты также было сшито на заказ и стоило несколько тысяч евро.

Джавадов познакомился со своей избранницей год назад. Их познакомил общий друг, бывший боец ​​ММА Амиран Кавтарадзе, которому доверили роль свидетеля на свадьбе. Прошлой осенью молодые ездили в Дубай, где Джавадов и сделал предложение своей избраннице.

Свой медовый месяц молодожены планируют провести в путешествиях по Латвии, ночуя в палатке. "Мы оба любим отдых на природе, а природа Латвии идеально подходит для путешествий летом", — добавил Джавадов.