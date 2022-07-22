ФОТО: Бен Аффлек и Джей Ло отправились на медовый месяц в Париж
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Голливудский актер Бен Аффлек и его жена Дженнифер Лопес отправились в путешествие на свой медовый месяц. Фотографы-папарацци заметили их в четверг в Париже, столице Франции.

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Вскоре после свадьбы в Лас-Вегасе Бен и Дженнифер отправились в свадебное путешествие. Поскольку Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа, это ее первая поездка с новой фамилией: она въехала во Францию ​​под именем Дженнифер Линн Аффлек.

Папарацци заметили влюбленную парочку в четверг, в Париже: новоиспеченные супруги гуляли по городу любви рука об руку и не скрывали своих чувств.

Mail Online сообщает, что в эту поездку отправились и дочери Аффлека – Виолета (16) и Серафима (13), которые родились в браке Аффлека с актрисой Дженнифер Гарнер. Десятилетний сын актера остался дома. Дженнифер уехала в Париж без своих детей – близнецов, родившихся в ее браке с певцом Марком Антонием.

Бен Аффлек — четвертый муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес. На прошлой неделе они поженились через 20 лет после своей первой помолвки. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе в обстановке строжайшей секретности.

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