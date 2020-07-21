Американская рэп-исполнительница Ники Минаж ждет первенца. Об этом поп-звезда сообщила в соцсетях, опубликовав несколько снимков, подчеркивающих ее положение.

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Отцом ребенка 37-летней Минаж является ее супруг - 42-летний музыкант Кеннет Петти. Их свадьба в прошлом году вызвала много пересудов - муж рэп-звезды ранее отбывал тюремный срок за попытку изнасилования, а также за убийство.

На одном из снимков в Instagram Минаж предстала в образе Девы Марии (автор - знаменитый фотограф и клипмейкер Дэвид Лашапель), на других - в ярких париках и цветных купальниках.