ФОТО: Бес в ребро. Филипп Киркоров показал седую шевелюру
Foto: Vida Press

Российский певец Филипп Киркоров показал в соцсетях фотографию с полностью поседевшей головой и удивил своих фанатов.

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53-летнего исполнителя запечатлели крупным планом. На снимке видно, что он отрастил седые волосы, одна из передних прядей осталась темной. "New me! ("Новый я") Седина в бороду, бес в... Ваши варианты?" — обратился Киркоров к подписчикам в описании поста, который набрал более 100 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид музыканта в комментариях под публикацией. "И нисколько мы с тобой не постарели...", "Всегда красавец!", "Во-первых, это красиво", "Очень идет... Вы красивый человек! Вам идет быть естественным и счастливым", "Филипп, выглядите потрясно! Выходите на новый уровень", — похвалили они.

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Source

Lenta.ru

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Source

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