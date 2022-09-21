ФОТО: Беседка с камином и вид на океан. Ким Кардашьян купила роскошный дом в Малибу

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян приобрела поместье с видом на океан, принадлежавшее топ-модели Синди Кроуфорд.

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В последние месяцы телезвезда основательно занялась своей недвижимостью. Она выставила на продажу квартиру в Калабасасе за 3,5 миллиона долларов и выкупила за 23 миллиона долю бывшего мужа Канье Уэста в поместье, где они жили вместе с детьми с 2014 года. А на днях стало известно, что Ким покупает дом Синди Кроуфорд за 70,4 миллиона долларов. Это самая крупная сделка с недвижимостью этого года в Малибу и четвертая по стоимости в штате Калифорния, отмечает TopTenRealEstateDeals.

Дом площадью почти 700 квадратных метров стоит на берегу океана в престижном районе Энсинал Блаффс. К двухэтажному особняку прилагается также благоустроенный участок размером в 1,3 гектара.

Foto: Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

На первом этаже расположена большая комната, объединяющая себе гостиную, кабинет, столовую и кухню. Раздвижные стеклянные двери от пола до потолка открывают потрясающий вид на побережье, а за ними - большая терраса с местом для костра. В хозяйской спальне есть камин и зона отдыха, а также две ванные комнаты и гардеробная. В других спальнях также есть собственные ванные комнаты. Имеется в доме и тренажерный зал со сводчатыми потолками и кинозал.

Foto: Adrian Anz, Courtesy Coldwell Banker

Рядом с виллой есть бассейн, беседка с камином, теннисные корты и несколько открытых террас. К белоснежному частному пляжу ведет мощеная дорожка. Неподалеку расположены клуб верховой езды и тенниса и знаменитое пляжное кафе Paradise Cove, а бутики и рестораны находятся в пятнадцати минутах езды по живописному побережью.