ФОТО: Без башни. Эпатажная Лена Ленина сделала короткую стрижку и вышла замуж

Известная своим эпатажным стилем светская львица и писательница Лена Ленина 13 февраля отпраздновала свадьбу, гостями которой стали многие российские знаменитости.

Как пишут российские СМИ, супругом Лениной стал 38-летний шеф-повар московского ресторана Magnus Locus Антон Игнатов.

Сколько лет невесте, точно никто не знает, так как разные источники упоминают 1971, 1974 и 1979 годы рождения. Сама Ленина придерживается последней версии. А вот делать тайну из громких событий своей жизни - не в привычках Лены, поэтому она поделилась снимками свадьбы в социальных сетях. Многие подписчики были шокированы непривычным образом Лениной, визитной карточкой которой всегда были большие объемные прически, напоминающие странные башни. На собственную свадьбу она пришла с очень короткой стрижкой.

Поздравить жениха и невесту собрались многие известные в России люди - от звезд телешоу "Дом-2" до знаменитых адвокатов. Звездных гостей Лена поименно перечислила в одной из публикаций в соцсетях: Лариса Долина, Костя Цзю, Бари Алибасов, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Светлана Пермякова, Азиза, Александр Добровинский и другие.

View this post on Instagram A post shared by Лена Ленина (@lenaleninaofficial) on Feb 13, 2020 at 10:42pm PST

View this post on Instagram A post shared by Лена Ленина (@lenaleninaofficial) on Feb 13, 2020 at 3:54pm PST