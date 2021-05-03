Фото Билли Айлиш в нижнем белье поставило рекорд Instagram
Foto: Vida Press

Певица Билли Айлиш поставила новый рекорд в Instagram благодаря съемке в нижнем белье для британского Vogue.

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Пинап-фотосессия появилась на странице 19-летней Айлиш 2 мая и всего за 6 минут набрала миллион лайков. "Зачем надевать корсет, если ты за бодипозитив? Почему не показать свое настоящее тело? Отвечу: я могу делать, что захочу. Опирайтесь на свои чувства. Хотите операцию — сделайте. Хотите надеть платье, в котором кому-то кажетесь слишком толстой — к черту, если вам кажется, что вы выглядите хорошо — вы так и выглядите", — поделилась рассуждениями она.

По словам Билли Айлиш, сейчас ей проще самовыражаться, она стала чувствовать себя более женственной. "Из-за того, какой мир видит меня, я не чувствовала себя желанной", — говорит певица, которая ранее фотографировалась в основном в мешковатой одежде, которую носила и в повседневной жизни. "Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за известности", — добавила она.




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