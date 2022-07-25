ФОТО: Богачи и богема. Кто пришел на концерты Юрмальского фестиваля в "Дзинтари"

В продолжение Юрмальского фестиваля, 22 и 23 июля концертный зал "Дзинтари" собрал множество гостей, которые оценили выступления "Трех Осокиных", а также программу бродвейских мюзиклов.

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Так уже повелось, что в самые теплые месяцы года "сливки" латвийского общества отправляются на концерты в "Дзинтари. В минувшие выходные там выступили "Три Осокина", а днем ​​позже публику порадовали звезды английской эстрады, всемирно известные поющие актеры, исполнившие бродвейские мюзиклы.

На концерты приезжали многие известные личности: актеры Гундарс Аболиньш, Юрис и Илзе Стренга, бизнесмен Улдис Пиленс с женой Илзе, экс-банкир Олег Филь со своей девушкой Кристиной, магнат азартных игр и меценат Янис Зузанс и его спутница Илзе, глава президентской канцелярии Андрис Тейкманис, экс-президент Валдис Затлерс, политик Иварс Иябс. Со спутником также появилась бывшая жена Эйнара Репше, художница Ингуна Путниня и другие известные люди.

Как уже сообщалось, с 17 по 24 июля прошел восьмой Юрмальский фестиваль, собирающий вместе лучших латвийских и зарубежных музыкантов. Фестиваль, состоящий из шести концертов, проходил в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари". На его сцене выступали звезда мирового оперного театра Александр Антоненко, пианисты-виртуозы Осокины, скрипач Даниил Булаев, Юрмальский фестивальный оркестр и другие артисты.