Российская актриса Кристина Асмус из некогда скромницы все больше превращается в возмутительницу спокойствия.

В последнее время она все чаще публикует в социальных сетях неоднозначные фотографии и видеролики, то позируя почти обнаженной, то разыгрывая для подписчиков какую-нибудь дурацкую сценку.

Недавно она показала, как могла бы выглядеть с усами. "Чёт лень бриться, тысяча чертей!", - подписала она фотографию.

Многим из подписчиков снимок усатой актрисы понравился. Судя по комментариям, усики Асмус напомнили им про Игоря Николаева, солиста Little Big Илью Прусикина, знаменитую фразу из "Бриллиантовой руки" про "зачем Володька сбрил усы" и шефа из сериала "Кухня". "Так и должна выглядеть жена Эдуарда Сурового", - написал один из комментаторов, вспомнив популярного персонажа супруга Кристины Гарика Харламова.