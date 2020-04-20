ФОТО: Брюнетка без силикона. Лера Кудрявцева показала снимки детства и юности

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась снимками из своего детства.

В последнее время Кудрявцева все чаще откровенничает с подписчиками в социальных сетях или в телепрограммах, рассказывая о секретах своей жизни - знакомстве с мужем и их первом сексе, недавней замершей беременности и потере ребенка и о другом.

Недавно Лера опубликовала в Instagram свои воспоминания о детстве, сопроводив их серией снимков, на которых можно увидеть, как телеведущая выглядела в годы детства и юности.