ФОТО: Брюнетка без силикона. Лера Кудрявцева показала снимки детства и юности

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась снимками из своего детства.
В последнее время Кудрявцева все чаще откровенничает с подписчиками в социальных сетях или в телепрограммах, рассказывая о секретах своей жизни - знакомстве с мужем и их первом сексе, недавней замершей беременности и потере ребенка и о другом.
Недавно Лера опубликовала в Instagram свои воспоминания о детстве, сопроводив их серией снимков, на которых можно увидеть, как телеведущая выглядела в годы детства и юности.
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У всех из детства есть какие -то самые яркие воспоминания , отрывки . Я помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири , я всегда ждала маму с работы , потому ,что она приносила что- то вкусненькое и приходя домой с мороза от неё исходил вот этот запах мороза и ее помады . Папа который смотрел хоккей на диване в семейных трусах , собака Альфа ( ирландский сеттер ) , сирень за окном , секретики в парке ( золотинка под стеклом ) , как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице , папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту , банан , который сгнил в моей детской сумочке , когда я его решила спрятать и забыла про него . Мороз минус сорок и лёд на ресницах, а штаны колом и хотелось побыстрее стать взрослой . А у вас какие яркие воспоминания ?