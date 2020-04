ФОТО: Брюнетка без силикона. Лера Кудрявцева показала снимки детства и юности

View this post on Instagram

У всех из детства есть какие -то самые яркие воспоминания , отрывки . Я помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири , я всегда ждала маму с работы , потому ,что она приносила что- то вкусненькое и приходя домой с мороза от неё исходил вот этот запах мороза и ее помады . Папа который смотрел хоккей на диване в семейных трусах , собака Альфа ( ирландский сеттер ) , сирень за окном , секретики в парке ( золотинка под стеклом ) , как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице , папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту , банан , который сгнил в моей детской сумочке , когда я его решила спрятать и забыла про него . Мороз минус сорок и лёд на ресницах, а штаны колом и хотелось побыстрее стать взрослой . А у вас какие яркие воспоминания ?

