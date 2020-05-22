ФОТО: Черная пантера модных подиумов. Наоми Кэмпбел - 50

22 мая Наоми Кэмпбелл исполняется 50 лет. Это сложно понять, но можно принять: супермодель 90-х, которая в конце 80-х стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue, сегодня — не просто легенда моды, но и действующая модель, остановить которую может разве что пандемия коронавирусной инфекции. Из-за нее в этом году Кэмпбелл во время Недели моды в Париже приняла участие лишь в одном шоу.

За ее плечами — несметное количество модных показов и съемок, работа с лучшими глянцевыми фотографами мира, статус супермодели 90-х в числе шестерых других женщин, определивших глянцевое лицо десятилетия, скандалы, судебные иски, работа с управлением гневом и лечение от наркозависимости. Но за все эти годы остались неизменными бесконечные ноги, уверенная походка и пронзительный взгляд, в котором читается абсолютная уверенность в том, что к твоим ногам должен пасть весь мир.

Наоми Кэмпбелл родилась в Лондоне: ее мать — танцовщица родом с Ямайки, а отца она никогда не знала. Еще в возрасте семи лет она снялась в клипе Боба Марли "Is This Love", а в 16 ее заметили на улице и пригласили в модельное агентство. Уже через три месяца Наоми оказалась в Париже, вскоре ее сфотографировали для обложки Elle — и карьера пошла вверх самым стремительным образом. Ее обожали модельеры Ив Сен-Лоран и Азеддин Алайя, ее снимали Питер Линдберг, Патрик Демаршелье, Брюс Вебер и Херб Ритц, и в 90-е она вошла в шестерку главных супермоделей мира.

О характере Наоми Кэмпбелл ходила дурная слава, но сейчас истории о том, как она запускала мобильным телефоном в ассистенток и горничных оказались забыты. Благотворительность, работа на показах и собственных YouTube-каналах: Наоми Кэмпбелл сейчас — один из самых авторитетных деятелей мира моды.