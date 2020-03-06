Говорят, что в высших кругах не принято кичиться своим достатком, а поговорку о том, что встречают по одежке, богатые люди часто игнорируют, предпочитая на каждый день вычурным и элегантным нарядам затрапезные, но такие удобные джинсы и футболки. В случае с дресс-кодом поп-звезд история иная - даже для простого похода в магазин некоторые наряжаются как на сцену.
"Комсомольская правда" изучила гардероб российских знаменитостей и подсчитала, сколько стоят их наряды.
- 1. Филипп Киркоров
- 2. Лолита Милявская
- 3. Екатерина Варнава
- 4. Ольга Бузова
- 5. Анна Седокова
- 6. Иосиф Пригожин