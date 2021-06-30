ФОТО: "Чудо-женщина" Галь Гадот стала многодетной матерью

Сыгравшая супергероиню Чудо-женщину 36-летняя актриса Галь Гадот родила третьего ребенка.

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Об этом новоиспеченная многодетная мать сообщила в Instagram, опубликовав совместное фото с мужем Яроном Варсано, старшими дочерьми — 4-летней Майей и 9-летней Альмой — и новорожденной Даниеллой. "Моя милая семья. Я невероятно благодарна и счастлива (и устала)", — призналась она.

Галь Гадот дала повод для слухов о беременности в марте, надев просторное платье Givenchy на церемонию вручения премии "Золотой глобус", после чего подтвердила подозрения поклонников.