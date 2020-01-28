ФОТО: Декольте до пупка и люстра на голове. Чем звезды удивили на Grammy
Foto: Vida Press

26 января в США вручили ежегодную премию индустрии звукозаписи Grammy. И, как это всегда происходит, от внимания модных обозревателей не ускользнули удачные и не очень наряды знаменитостей.

Как отмечают западные СМИ, многие суперзвезды и на этот раз постарались удивить модных критиков неожиданными и смелыми экспериментами, хотя далеко не все из них можно назвать удачными.

Абсолютный триумфатор премии - певица Билли Айлиш, получившая пять Grammy - предпочла элегантному и сексуальному вечернему наряду свободный черно-зеленый брючный костюм с люрексом и кеды. Именно так одевается большинство ее сверстников - удобство и немножко эпатажа.

А вот 26-летняя Ариана Гранде в этом году заслужила самые восторженные отзывы за свое светло-серое воздушное и пышное платье, в котором, как отмечают обозреватели, она была похожа на сказочную принцессу.

ФОТО: Декольте до пупка и люстра на голове. Чем звезды удивили на Grammy
Foto: Vida Press

Похвалы удостоилась и лауреат премии Lizzo, выбравшая облегающее белое платье.

Среди мужчин самым ярким признали рэп-иполнителя Lil Nas X, который привлекал внимание ярко-розовым костюмом в ковбойском стиле, преобладающем на церемонии в этом году.

ФОТО: Декольте до пупка и люстра на голове. Чем звезды удивили на Grammy
Foto: Vida Press

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