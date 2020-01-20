ФОТО: Декольте, элегантность и стройные ножки - чем кинозвезды блеснули на церемонии SAG Awards

19 января в Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards), собравшая весь цвет Голливуда.

Главную премию за лучший актерский состав получила лента южнокорейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты". Лучшим актером назван Хоакин Феникс ("Джокер"), лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди"), лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история"). Дженнифер Энистон и Питер Динклэйдж названы лучшими актерами драматических сериалов, в жанре комедийных сериалов наградами отмечены Тони Шелуб и Фиби Уоллер-Бридж.

Как обычно, обсуждение вызвали не только лауреаты, но и наряды гостей. На этот раз множество комплиментов получила Дженнифер Энистон, пришедшая в облегающем белом платье. СМИ также обратили внимание, что актриса успела мило пообщаться с бывшим супругом Брэдом Питтом, после чего снова разгорелись слухи об их воссоединении.