ФОТО: Декольте, элегантность и стройные ножки - чем кинозвезды блеснули на церемонии SAG Awards
Foto: Vida Press

19 января в Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards), собравшая весь цвет Голливуда.

Главную премию за лучший актерский состав получила лента южнокорейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты". Лучшим актером назван Хоакин Феникс ("Джокер"), лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди"), лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история"). Дженнифер Энистон и Питер Динклэйдж названы лучшими актерами драматических сериалов, в жанре комедийных сериалов наградами отмечены Тони Шелуб и Фиби Уоллер-Бридж.

Как обычно, обсуждение вызвали не только лауреаты, но и наряды гостей. На этот раз множество комплиментов получила Дженнифер Энистон, пришедшая в облегающем белом платье. СМИ также обратили внимание, что актриса успела мило пообщаться с бывшим супругом Брэдом Питтом, после чего снова разгорелись слухи об их воссоединении.

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