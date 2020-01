ФОТО: Ди Каприо сверкнул большим животом на отдыхе с подругой

View this post on Instagram

Сорян что не артов аааааааааааа. Артблок ( вщ нет идей ( #скетч #скетчинг #скетчбук #арты #Арт #Артблок #рисунки #рисунок #дикаприо #леонардодикаприо #leonardodicaprio #artblock #style #sketch #sketchbook #sketches #sketching #smile #Art #dicaprio

A post shared by Kerrymoring (@kerrimoring) on Jan 3, 2020 at 3:30am PST