ФОТО: Ди Каприо сверкнул большим животом на отдыхе с подругой

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдыхает на Карибских островах в компании 22-летней модели Камилы Морроне.

Хотя в свет они вместе не выходят, папарацци часто удается "поймать" Лео и его девушку во время совместного отдыха на различных курортах.

На этот раз охотники за сенсациями застали Лео и Камилу у берегов Карибского моря. Пара отдыхает на пляже, плещется в море, девушка светит тонкой фигурой в купальнике, а звезда "Титаника" показал огромный живот, который совсем не свойственен его стройным персонажам в кино.

Отношения звездной пары начались в 2017 году. С тех пор 45-летнего актера и 22-летнюю модель часто видят вместе на прогулках и свиданиях, однако никаких комментариев о своем романе пара до сих не давала.