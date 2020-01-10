ФОТО: Ди Каприо сверкнул большим животом на отдыхе с подругой
Foto: Vida Press

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдыхает на Карибских островах в компании 22-летней модели Камилы Морроне.

Хотя в свет они вместе не выходят, папарацци часто удается "поймать" Лео и его девушку во время совместного отдыха на различных курортах.

На этот раз охотники за сенсациями застали Лео и Камилу у берегов Карибского моря. Пара отдыхает на пляже, плещется в море, девушка светит тонкой фигурой в купальнике, а звезда "Титаника" показал огромный живот, который совсем не свойственен его стройным персонажам в кино.

Отношения звездной пары начались в 2017 году. С тех пор 45-летнего актера и 22-летнюю модель часто видят вместе на прогулках и свиданиях, однако никаких комментариев о своем романе пара до сих не давала.

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