ФОТО: Дмитрий Нагиев показал интригующий снимок с полуобнаженной блондинкой
Foto: Sputnik/Scanpix

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников в соцсетях, опубликовав снимок, на котором обнимает неизвестную женщину в купальнике.

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На фотографии разглядеть лицо белокурой незнакомки невозможно, так как она повернулась спиной к объективу. Зато хорошо видны стройные ноги и другие достоинства фигуры. Сам же Нагиев, обнимающий женщину, полностью одет.

"Голос 60+" не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет", — подписал снимок артист.

Некоторые из комментаторов предположили, что таинственной блондинкой может быть Вера Брежнева, а СМИ сообщили, что фотография сделана во время съемок одного из проектов с участием Нагиева. Сам он личность женщины не раскрывает.

В целом актер известен тем, что тщательно оберегает свою личную жизнь. Лишь однажды в одном из интервью он проговорился, что уже давно связан с одной единственной женщиной: "Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос... Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг. Любовь — вот без чего меня нет".

Осенью прошлого года стало известно, что актер сыграет одну из главных ролей в российской версии проекта латвийского режиссера Андрея Экиса "Свингеры".

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