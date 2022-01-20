ФОТО: Дочь Мадонны снялась в рекламе нижнего белья

Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Леон, впервые приняла участие в рекламной кампании модного бренда в качестве модели. Она стала лицом бельевого бренда певицы Рианны Savage X Fenty.

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Коллекция белья, в рекламе которой снялась Лурдес Леон, приурочена к Дню святого Валентина. На фотографиях дочь Мадонны предстает в алом кружевном комплекте белья и полупрозрачном пеньюаре, чулках в сеточку в тон и черных туфлях на шпильке. Также в фотосессию вошли снимки, на которых Лурдес Леон позирует с другими моделями.

В сентябре 2021 года Лурдес Леон уже выступала в качестве модели бренда Рианны — приняла участие в модном показе бренда Savage X Fenty.

Лурдес Леон впервые вышла на подиум в 2018 году — в рамках дефиле бренда Gypsy Sport. Также она уже становилась лицом марок Marc Jacobs и Swarovski, а в 2021 году появилась на обложках сентябрьского выпуска Vogue и декабрьского номера Paper.