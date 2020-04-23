ФОТО: Дочь Олега Знарка поделилась семейной фотографией из детства

Алиса Знарок, дочь известного в прошлом хоккеиста, а ныне тренера Олега Знарка, уже несколько лет живет в США. Модель часто рассказывает о событиях в своей жизни и охотно делится воспоминаниями со своими подписчиками в социальных сетях.

На днях дочь Знарка опубликовала в Instagram семейную фотографию из детства, на ней маленькая Алиса сидит на руках у отца, а рядом стоит мама, которая держит девочку за руку. Снимок сделан в Старой Риге возле Домского собора.

"Мои самые любимые люди", — подписала фотографию Алиса.



Следом Алиса разместила фотографию, которая была сделана на улице Стрелниеку.



Алиса Знарок — младшая дочь бывшего хоккеиста, а ныне тренера Олега Знарка. Девушка уже несколько лет дружит с нападающим клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. В начале этого года молодые люди приобрели двухэтажный дом в Нью-Йорке.