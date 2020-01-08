ФОТО: Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе без бюстгальтера
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер снялась без бюстгальтера в рекламе испанского бренда одежды Loewe. Фотографии девушка разместила на своей странице в Instagram.

На одном из снимков 18-летняя модель одета в длинное платье молочного цвета, через топ которого полностью просвечивается ее грудь. Уточняется, что съемки проходили на территории "Сада мира", спроектированного архитектором Исаму Ногучи. Также Гербер опубликовала другие фотографии в одежде от Loewe.

В начале декабря Гербер приехала на британскую премию Fashion Awards 2019 в откровенном костюме. На опубликованных в сети фотографиях видно, что знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в черном бюстгальтере с жемчужными деталями и в длинной белой юбке из кружевной ткани, через которую просвечивали ноги.

Свой наряд Гербер дополнила высокими черными сапогами на каблуках, украшенными камнями-серьгами, браслетом и кольцом, а также минималистичным мейкапом.

View this post on Instagram

@loewe @jonathan.anderson @fumikoimano

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Jan 6, 2020 at 9:10am PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

2

Source

Lenta.ru

Tags

Звезды Мода Синди Кроуфорд

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form