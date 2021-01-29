ФОТО: Дом Мэтта Дэймона на берегу Тихого океана продается за 21 миллион долларов
Foto: Publicitātes foto/Alexis Adams

Кажется, впервые за долгую карьеру пути неразлучных друзей - Мэтта Дэймона и Бена Аффлека - расходятся. Мэтт вместе с семьей покидает Лос-Анджелес и продает дом, где прожил почти 10 лет.

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Как пишет Top Ten Real Estate Deals, Дэймон и Аффлек одновременно поселились в престижном районе Пасифик-Палисейдс, причем на одной улице, в 2012 году. Тогда Мэтт и его жена Лусиана приобрели виллу за 15 миллионов долларов, сейчас этот дом они выставили на продажу за 21 миллион. Сами же они переезжают в пентхаус в Бруклин-Хайтс в Нью-Йорке, который купили в 2018 году за 16,7 миллиона.

В доме площадью 1255 квадратных метров 7 спален, 10 ванных комнат, примыкающая к главной спальне большая терраса, гардеробные, массажная комната, спортзал, бильярдная, винный погреб, кинозал, бар и столовая. Снаружи - бассейн, детская игровая площадка и зона отдыха. Авторы публикации отмечают, что особняк сделан с большим вкусом и он не только красивый, но и очень уютный.

Пасифик-Палисейдс, расположенный на берегу океана, очень популярный район среди звезд кино, музыки и спорта. Там живут Дэн Эйкройд, Чеви Чейз, Дайан Китон, Билли Кристал, Стивен Спилберг, Джулия Луис-Дрейфус, Кейт Хадсон и другие знаменитости.

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