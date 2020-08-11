ФОТО: Дом за 5 миллионов, который купила Майли Сайрус
Foto: Vida Press

Аменриканская поп-звезда Майли Сайрус приобрела виллу в престижном районе Хидден-Хилс в пригороде Лос-Анджелеса.

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По данным издания Variety, 27-летняя певица заплатила за роскошный дом площадью 631 кв. метр почти 5 миллионов долларов.

Вилла построена в 1950 году, а недавно была полностью реновирована. В ней 6 спален, в каждой из которых есть отдельная ванная комната. Дом украшают окна в виде арок, внутри - дубовый пол и отделка из мрамора, есть отдельный полностью оборудованный кинозал, комната для спа-процедур. К дому примыкает также бассейн и уютный двор с зоной отдыха.

Это уже второе приобретение поп-звезды в этом районе, пять лет назад Сайрус уже купила там еще один дом.

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