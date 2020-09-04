ФОТО: Дональда Трампа засмеяли за туфли с 10-сантиметровыми каблуками
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп появился на публике в туфлях на каблуках и подвергся критике со стороны пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

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Американский лидер посетил город Кеноша в штате Висконсин, чтобы оценить разрушения, возникшие в результате массовых погромов и стычек населения с полицией после выстрелов в чернокожего гражданина Джейкоба Блэйка.

Папарацци сфотографировали президента в синем классическом костюме, белой рубашке и красном галстуке. Он также надел черные кожаные туфли на каблуках, высота которых, по мнению пользователей, составляет 10 сантиметров.

Фотография стала вирусной в сети, а сам Трамп — объектом насмешек. «Зачем он надел каблуки? Я понимаю, когда ему делают тонну макияжа и надевают парик, но каблуки?», «Это не просто маленький каблук, а чуть ли не шпилька», «Каблуки, утягивающее белье и памперс — я уверен, он там тоже есть», «С каких пор почти двухметровый мужчина носит туфли на каблуках? Только если он что-то употребляет» — с издевкой прокомментировали пользователи.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Дональд Трамп
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