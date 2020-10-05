ФОТО: Джастин Бибер купил для себя и жены еще один особняк в Беверли-Хиллз
Foto: Vida Press

Певец Джастин Бибер и его жена - модель Хейли Бибер купили дом в Беверли-Хиллз (Калифорния).

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Это уже второе приобретение пары в этом престижном месте - полтора года назад супруги уже купили один особняк за 18 миллионов долларов.

Новый дом, в который Джастин и Бибер уже перееехали, обошелся им в 25,8 миллиона долларов. Особняк построен в конце 1980-х годов, а 5 лет назад был перестроен и модернизирован. Два года назад он был выставлен на продажу 42 миллиона долларов, но постепенно его цена снижалась и Биберу дом достался за почти 26 миллионов.

По соседству живут такие знаменитости как Сильвестр Сталлоне, Дензел Вашингтон, София Вергара и другие.

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