ФОТО: Дженнифер Лопес купила скромный домик за полтора миллиона
Foto: Vida Press

Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес приобрели в Лос-Анджелесе дом за 1,4 миллиона долларов.

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Как пишут западные таблоиды, несмотря на то, что снаружи дом выглядит очень скромно, внутренняя отделка вполне достойна звезды. Площадь дома, построенного в 1948 году - 204 кв. метра, в нем три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и большой двор.

Как предполагает издание Observer, вряд ли Лопес и ее жених купили дом для себя, скорее для кого-то из родных или в качестве инвестиций.

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