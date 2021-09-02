ФОТО: Дженнифер Лопес никак не может продать шикарный пентхаус в Нью-Йорке

Великолепный пентхаус в Нью-Йорке, принадлежащий актрисе и певице Дженнифер Лопес, стал на несколько миллионов долларов дешевле, но его все равно никто не покупает, сообщает New York Post.

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Квартира на Манхэттене в историческом доме 1924 года уже четвертый год доступна на рынке недвижимости. В пентхаусе Дженнифер Лопес четыре спальни, одиннадцать (!) ванных комнат и четыре открытые террасы с видом на Нью-Йорк.

Актриса купила квартиру за 20 миллионов долларов. В 2017 году квартира впервые была выставлена на продажу и стоила чуть меньше 27 миллионов долларов, но за четыре года покупателя так и не нашли. На данный момент цену снизили и квартира стоит 25 миллионов долларов.

Один из источников сообщил, что актрисе так и не удалось почувствовать себя в этой квартире как дома. Все дело в том, что там почти невозможно уединиться и скрыться от посторонних глаз. И несмотря на то, что здание охраняется, Лопес наверняка было бы комфортнее жить в частном доме.

Недавно стало известно, что после 17-летнего перерыва Лопес воссоединилась с актером Беном Аффлеком. Таблоиды сообщают, что сейчас пара ищет для покупки дом в Лос-Анджелесе.

