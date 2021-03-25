ФОТО: Джиган подарил Самойловой первый в России Rolls-Royce Ghost за 300 тысяч евро
Foto: instagram.com/samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась новым автомобилем Rolls-Royce Ghost.

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32-летняя знаменитость показала подаренный мужем серый автомобиль с белым салоном. По словам Самойловой, она стала первой в России владелицей модели Ghost. Известно, что ее стоимость составляет 300-350 тысяч евро. На размещенном в Instagram снимке Оксана позирует на фоне машины, украшенной синим бантом и воздушными шарами, с букетом белых роз.

"Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек! Мой новенький красавчик, серый штормик", — подписала супруга Джигана пост, который набрал больше миллиона лайков.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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