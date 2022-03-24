ФОТО: Джуллиан Ассанж женился в лондонской тюрьме
Foto: Zuma Press/EPA/Scanpix/LETA

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, женился на юристе Стелле Моррис. Для него это второй брак.

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Как сообщает Bloomberg, на церемонии присутствовали двое охранников и шестеро гостей, среди которых были и двое сыновей Ассанжа и Моррис - четырехлетний Гэбриел и двухлетний Макс. Известно, что до бракосочетания они были помолвлены в течение пяти лет. Разрешение на свадьбу они получили в ноябре 2021 года.

"Это не тюремная свадьба, это признание в любви и стойкости, несмотря на тюремные стены, несмотря на политические преследования, несмотря на произвольные задержания, несмотря на вред и преследования Джулиана и нашей семьи", — заявила перед церемонией Моррис.

Платье для невесты создала известный дизайнер Вивьен Вествуд, которая всегда поддерживала Ассанжа.

После официальной церемонии все, кроме жениха, переместились на улицу, чтобы разрезать праздничный торт.

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