ФОТО: Евгений Миронов показал редкий кадр с сыном, которого долго скрывал
Foto: LETA

Евгений Миронов, который тщательно скрывает свою личную жизнь показал сына Петю. Отцовская гордость взяла верх - актер не смог не поделиться радостью от успехов сына по окончании первого класса.

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О том, что у 54-летнего Миронова есть сын, стало известно в начале 2019 года. Правда, кто его мама, до сих пор неизвестно - на этот счет Миронов комментариев не дает. СМИ высказывали предположение, что ребенок появился на свет с помощью услуг суррогатной матери, однако никакого подтверждения эта версия не нашла.

Актер очень редко публикует снимки или видео с сыном, однако лицо мальчика, как делают некоторые знаменитости, не прячет.

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