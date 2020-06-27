Publicitātes foto/THT
Foto: Publicitātes foto/THT

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте.

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На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. "Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!" — написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.

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Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения! 🙏🏻✊

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 27 Июн 2020 в 1:19 PDT

Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер. "Ох, ничего себе, вы кумир женщин", "Просто красавец... Быстрее, выше, сильнее! С Богом!", "Ого! Вот это результат! Надеюсь, ваша методика будет бесплатной и общедоступной!" — писали они.

В начале апреля Фадеев, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, "приятно обжигающей горло, только не кипяток". "Вы даже не представляете, как вес будет уходить", — сказал продюсер.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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